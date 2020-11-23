Французские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Россией

Французские специалисты с 23 по 27 ноября выполнят наблюдательный полёт над Россией на самолёте АН-130Н с подмосковного аэродрома Кубинка, сообщает газета «Красная Звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«В период с 23 по 27 ноября 2020 г. в рамках реализации Международного договора по открытому небу миссия Франции выполнит наблюдательный полёт над территорией России на французском самолёте наблюдения АН-130Н с аэродрома Кубинка», — говорится в сообщении.

Российские специалисты будут контролировать соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной аппаратуры наблюдения.

В октябре французские специалисты провели наблюдательный полёт над Россией на самолёте наблюдения С-130Н.