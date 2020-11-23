Умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн

В США в возрасте 37 лет скончался один из основателей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн, сообщили в фонде ALS Association.

«Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Патрик Куинн, один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge от фонда ALS, скончался в возрасте 37 лет. У Патрика диагностировали боковой амиотрофический склероз в 2013 году, и он продолжил популяризовать величайшую кампанию в истории существования социальных сетей», — говорится в заявлении в Twitter.

Как подчеркнули в фонде, флешмоб помог в исследовании болезни и расширении помощи страдающим от бокового амиотрофического склероза людям.

В 2017 году в США на 47-м году жизни скончался Энтони Сенерчия, который вдохновил на проведение Ice Bucket Challenge.