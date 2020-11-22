В Париже задержали более 20 человек на акции протеста

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В Париже сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 23 человека на акции протеста против принятия статьи законопроекта «О глобальной безопасности».
В Париже задержали более 20 человек на акции протеста
  • © REUTERS/Charles Platiau

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

«В 19:45 (21:45 мск) силы правопорядка произвели 23 задержания. Один полицейский получил лёгкие ранения», — отмечается в заявлении.

Как указывает РИА Новости, демонстранты выступали против принятия статьи законопроекта «О глобальной безопасности», которая, как опасаются журналисты, может нанести ущерб свободе прессы. 

Ранее сообщалось, что французские полицейские в ходе демонстрации в Париже против закона «О глобальной безопасности», запрещающего снимать на видео сотрудников полиции, пригрозили привлечь к ответственности журналиста RT France Мерием Лариби.

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