Трамп рассказал о самочувствии своего сына
Президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии своего сына, Дональда Трампа — младшего, который, по данным СМИ, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
- РИА Новости
«Мой сын Дональд чувствует себя очень хорошо. Спасибо!» — написал он в Twitter.
Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп-младший получил положительный результат теста на коронавирус.
В связи с этим он ушёл на самоизоляцию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: