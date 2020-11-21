Президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии своего сына, Дональда Трампа — младшего, который, по данным СМИ, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мой сын Дональд чувствует себя очень хорошо. Спасибо!» — написал он в Twitter.

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп-младший получил положительный результат теста на коронавирус.

В связи с этим он ушёл на самоизоляцию.