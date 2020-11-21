Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Висконсине

Короткая ссылка
Посольство России в США запросило информацию о наличии российских граждан среди пострадавших от стрельбы в штате Висконсин.
Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Висконсине
  • AFP
  • © KAMIL KRZACZYNSKI

«Посольство Российской Федерации в США запросило в Госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в городе Уоватоса, штат Висконсин», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в американском штате Висконсин произошла стрельба, в её результате пострадали несколько человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить