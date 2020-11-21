Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Висконсине

Посольство России в США запросило информацию о наличии российских граждан среди пострадавших от стрельбы в штате Висконсин.

«Посольство Российской Федерации в США запросило в Госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в городе Уоватоса, штат Висконсин», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

❗️Посольство Российской Федерации в США запросило в госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в г.Уоуатоса, шт. Висконсин

👇https://t.co/FsFNX4hudc — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) November 21, 2020

Ранее сообщалось, что в торговом центре в американском штате Висконсин произошла стрельба, в её результате пострадали несколько человек.