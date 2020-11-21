Байден призвал простимулировать ВВП до конца года
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«Они согласились в том, что конгресс должен провести двухпартийный срочный пакет помощи в ходе последней сессии перед сложением полномочий», — цитирует РИА Новости совместное заявление.
Отмечается, что данный пакет должен включать ресурсы по борьбе с пандемией COVID-19, помощь рабочим семьям и малому бизнесу.
Также он должен включить расширенное страхование безработицы.
Ранее Джо Байден провёл встречу со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.