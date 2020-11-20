В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 5 981 767

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 5 981 767. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Reuters

Отмечается, что за сутки выявили 35 981 новый случай коронавируса. Всего в стране скончались 168 061 человека с коронавирусной инфекцией. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.