В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 5 981 767

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В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 5 981 767. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 5 981 767
  • Reuters

Отмечается, что за сутки выявили 35 981 новый случай коронавируса.

Всего в стране скончались 168 061 человека с коронавирусной инфекцией.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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