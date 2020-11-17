Франсиско Сагасти станет временным президентом Перу

Конгрессмена Франсиско Сагасти выбрали главой конгресса Перу. Это даёт ему право стать временным президентом страны после того, как недавно принявший присягу глава государства Мануэль Мерино заявил об уходе в отставку на фоне политического кризиса.

Reuters

Об этом сообщает CNN. Выборы президента Перу должны состояться в апреле 2021 года. Ранее конгресс Перу отстранил от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции. Позднее в перуанской столице Лиме начались протесты.