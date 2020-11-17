Франсиско Сагасти станет временным президентом Перу

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Конгрессмена Франсиско Сагасти выбрали главой конгресса Перу. Это даёт ему право стать временным президентом страны после того, как недавно принявший присягу глава государства Мануэль Мерино заявил об уходе в отставку на фоне политического кризиса.
Франсиско Сагасти станет временным президентом Перу
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

Выборы президента Перу должны состояться в апреле 2021 года.

Ранее конгресс Перу отстранил от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции.

Позднее в перуанской столице Лиме начались протесты.

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