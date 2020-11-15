Новый президент Перу подал в отставку

Недавно принявший присягу президент Перу Мануэль Мерино заявил об уходе в отставку на фоне политического кризиса.

«В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва своего решения», — приводит ТАСС его слова в ходе видеообращения к нации.

Мерино призвал жителей страны «к миру и единению».

Ранее конгресс Перу отстранил от должности президента страны Мартина Вискарру в связи с обвинениями в коррупции.

Позднее в перуанской столице Лиме начались протесты.