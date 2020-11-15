Израиль нанёс удар по ХАМАС в ответ на пуски ракет

Из сектора Газа были выпущены две ракеты по Израилю, в ответ на что Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в своём аккаунте в Twitter.

«Ранее сегодня вечером из Газы были выпущены две ракеты по центральному и южному районам Израиля», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе сообщили, что Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

«В ответ (на атаку. — RT) наши силы только что ударили по подземной инфраструктуре и военным постам ХАМАС в Газе», — отметили в армии Израиля.

Подчёркивается, что Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и «по-прежнему готова действовать против любой террористической деятельности».

23 октября армия Израиля также сообщила, что нанесла удар по позициям движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет в израильскую сторону.