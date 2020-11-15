Израиль нанёс удар по ХАМАС в ответ на пуски ракет

Короткая ссылка
Из сектора Газа были выпущены две ракеты по Израилю, в ответ на что Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в своём аккаунте в Twitter.
Израиль нанёс удар по ХАМАС в ответ на пуски ракет
  • © РИА Новости / Ахмет Абед

«Ранее сегодня вечером из Газы были выпущены две ракеты по центральному и южному районам Израиля», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе сообщили, что Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

«В ответ (на атаку. — RT) наши силы только что ударили по подземной инфраструктуре и военным постам ХАМАС в Газе», — отметили в армии Израиля.

Подчёркивается, что Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и «по-прежнему готова действовать против любой террористической деятельности».

23 октября армия Израиля также сообщила, что нанесла удар по позициям движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет в израильскую сторону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить