Россия предложила странам АТР подготовить заявление по коронавирусу
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«Отмечу, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрировано свыше 20 млн заболевших коронавирусом, что составляет практически половину (43,7%) от общего количества инфицированных в мире», — подчеркнул российский лидер.
Он выразил надежду на то, что идея будет поддержана и документ будет принят.
Путин напомнил, что в 2016 году Россия выдвинула инициативу развития антиинфекционного сотрудничества АТР, реализация которой помогла наладить координацию по линии эпидемиологических ведомств и организовать обмен опытом и информацией.