Россия предложила странам АТР подготовить заявление по коронавирусу

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Россия предлагает подготовить для утверждения лидерами стран — участников Восточноазиатского саммита совместное заявление, посвящённое вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на этом мероприятии в режиме видеоконференции.
Россия предложила странам АТР подготовить заявление по коронавирусу
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Отмечу, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрировано свыше 20 млн заболевших коронавирусом, что составляет практически половину (43,7%) от общего количества инфицированных в мире», — подчеркнул российский лидер.

Он выразил надежду на то, что идея будет поддержана и документ будет принят.

Путин напомнил, что в 2016 году Россия выдвинула инициативу развития антиинфекционного сотрудничества АТР, реализация которой помогла наладить координацию по линии эпидемиологических ведомств и организовать обмен опытом и информацией.

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