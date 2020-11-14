Россия предложила странам АТР подготовить заявление по коронавирусу

Россия предлагает подготовить для утверждения лидерами стран — участников Восточноазиатского саммита совместное заявление, посвящённое вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на этом мероприятии в режиме видеоконференции.

«Отмечу, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрировано свыше 20 млн заболевших коронавирусом, что составляет практически половину (43,7%) от общего количества инфицированных в мире», — подчеркнул российский лидер.

Он выразил надежду на то, что идея будет поддержана и документ будет принят.

Путин напомнил, что в 2016 году Россия выдвинула инициативу развития антиинфекционного сотрудничества АТР, реализация которой помогла наладить координацию по линии эпидемиологических ведомств и организовать обмен опытом и информацией.