Полиция не подтвердила захват заложников в здании Ubisoft в Монреале

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RT
Полиция Монреаля в своём Twitter не подтверждает ранее поступавшую информацию о захвате заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.
Полиция не подтвердила захват заложников в здании Ubisoft в Монреале
  • © REUTERS/Christinne Muschi

«Угроз не обнаружено», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Также правоохранители отметили, что эвакуация людей из здания продолжается.

Ранее сообщалось, что полиция начала эвакуировать людей из здания в Монреале, где, предположительно, были захвачены заложники.

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