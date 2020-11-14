Полиция не подтвердила захват заложников в здании Ubisoft в Монреале

Полиция Монреаля в своём Twitter не подтверждает ранее поступавшую информацию о захвате заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.

«Угроз не обнаружено», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVMhttps://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Также правоохранители отметили, что эвакуация людей из здания продолжается.

Ранее сообщалось, что полиция начала эвакуировать людей из здания в Монреале, где, предположительно, были захвачены заложники.