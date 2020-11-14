Полиция не подтвердила захват заложников в здании Ubisoft в Монреале
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«Угроз не обнаружено», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVMhttps://t.co/7g7eHU2B1T— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020
Также правоохранители отметили, что эвакуация людей из здания продолжается.
Ранее сообщалось, что полиция начала эвакуировать людей из здания в Монреале, где, предположительно, были захвачены заложники.