CBC: полиция проводит спецоперацию возле офиса Ubisoft в Монреале

Полиция проводит крупную спецоперацию возле здания компании Ubisoft, специализирующейся на разработке компьютерных игр, в канадском Монреале. Граждан просят избегать района оцепления. Об этом информирует канадский телеканал CBC.

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Отмечается, что полицейские оцепили территорию возле здания. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщения СМИ, в здании мог произойти захват заложников. В октябре в грузинском Зугдиди произошло нападение на филиал Банка Грузии.