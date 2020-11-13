CBC: полиция проводит спецоперацию возле офиса Ubisoft в Монреале

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RT
Полиция проводит крупную спецоперацию возле здания компании Ubisoft, специализирующейся на разработке компьютерных игр, в канадском Монреале. Граждан просят избегать района оцепления. Об этом информирует канадский телеканал CBC.
CBC: полиция проводит спецоперацию возле офиса Ubisoft в Монреале
  • © REUTERS/Mark Blinch

Отмечается, что полицейские оцепили территорию возле здания.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщения СМИ, в здании мог произойти захват заложников.

В октябре в грузинском Зугдиди произошло нападение на филиал Банка Грузии.

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