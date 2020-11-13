CBC: полиция проводит спецоперацию возле офиса Ubisoft в Монреале
Полиция проводит крупную спецоперацию возле здания компании Ubisoft, специализирующейся на разработке компьютерных игр, в канадском Монреале. Граждан просят избегать района оцепления. Об этом информирует канадский телеканал CBC.
- © REUTERS/Mark Blinch
Отмечается, что полицейские оцепили территорию возле здания.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщения СМИ, в здании мог произойти захват заложников.
В октябре в грузинском Зугдиди произошло нападение на филиал Банка Грузии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube