В Париже почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года

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Траурные мероприятия прошли в Париже в пятую годовщину терактов 13 ноября, передаёт BFMTV. Мемориальную церемонию возглавил премьер-министр республики Жан Кастекс.
В Париже почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года
  • РИА Новости

Траурная процессия с ограниченным из-за пандемии числом участников началась от стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, где было совершено первое нападение.

Затем участники процессии направились в восточные районы французской столицы, где террористы устроили перестрелку в нескольких барах и кафе. Конечным пунктом стала акция памяти у здания концертного зала «Батаклан».

«Каждый помнит, что он делал в этот день. Есть даты, места, лица, которые мы никогда не забудем. Сегодня мы отдаём дань памяти погибшим в результате терактов 13 ноября 2015 года. Франция никогда не забудет», — написал глава МВД Жеральд Дарманен в Twitter.

Вечером 13 ноября 2015 года в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени произошла серия терактов.

Трое террористов взорвали пояса смертников у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Ещё трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан».

В результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.

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