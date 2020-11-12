Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы

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Европейский союз принял решение продлить на год санкции против Венесуэлы.
Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что данные ограничения включают в себя эмбарго на поставки вооружений.

В сентябре управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкционный список по Венесуэле.

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