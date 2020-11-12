Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы

Европейский союз принял решение продлить на год санкции против Венесуэлы.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что данные ограничения включают в себя эмбарго на поставки вооружений.

В сентябре управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкционный список по Венесуэле.