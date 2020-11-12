Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы
- Reuters
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что данные ограничения включают в себя эмбарго на поставки вооружений.
В сентябре управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкционный список по Венесуэле.