Новым премьером Бахрейна назначен наследный принц

Наследный принц Бахрейна Сальман аль-Халифа назначен новым премьер-министром страны после смерти предыдущего главы правительства Халифы бен Сальмана Аль Халифы.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на королевский указ.

Премьер Бахрейна скончался утром 11 ноября в клинике в США.

Король Хамад бен Иса аль-Халифа поручил объявить в стране недельный траур и приспустить государственные флаги.