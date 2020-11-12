Новым премьером Бахрейна назначен наследный принц

Короткая ссылка
Наследный принц Бахрейна Сальман аль-Халифа назначен новым премьер-министром страны после смерти предыдущего главы правительства Халифы бен Сальмана Аль Халифы.
Новым премьером Бахрейна назначен наследный принц
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на королевский указ.

Премьер Бахрейна скончался утром 11 ноября в клинике в США.

Король Хамад бен Иса аль-Халифа поручил объявить в стране недельный траур и приспустить государственные флаги. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить