Новым премьером Бахрейна назначен наследный принц
Наследный принц Бахрейна Сальман аль-Халифа назначен новым премьер-министром страны после смерти предыдущего главы правительства Халифы бен Сальмана Аль Халифы.
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на королевский указ.
Премьер Бахрейна скончался утром 11 ноября в клинике в США.
Король Хамад бен Иса аль-Халифа поручил объявить в стране недельный траур и приспустить государственные флаги.
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