Антитеррористический отдел подключили к расследованию наезда в Лондоне
- Reuters
«В настоящее время расследованием занимаются полицейские, но при участии сотрудников по борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.
По данным полиции, 40-летний мужчина на автомобиле врезался в здание полицейского участка в Эдмонтоне, затем вышел из машины, облил его бензином и поджёг.
Автомобиль осмотрели специалисты. В результате инцидента никто не пострадал.
Вечером 11 ноября неизвестный мужчина протаранил на машине полицейский участок на севере Лондона. Его задержали.