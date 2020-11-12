Антитеррористический отдел подключили к расследованию наезда в Лондоне

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом подключились к расследованию инцидента с наездом автомобиля на полицейский участок в районе Эдмонтон на севере Лондона, сообщили в столичной полиции.

«В настоящее время расследованием занимаются полицейские, но при участии сотрудников по борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

По данным полиции, 40-летний мужчина на автомобиле врезался в здание полицейского участка в Эдмонтоне, затем вышел из машины, облил его бензином и поджёг.

Автомобиль осмотрели специалисты. В результате инцидента никто не пострадал.

Вечером 11 ноября неизвестный мужчина протаранил на машине полицейский участок на севере Лондона. Его задержали.