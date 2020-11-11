В МИД заявили о деградации ситуации в сфере стратегической стабильности

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков выразил сожаление в связи с деградацией ситуации в сфере стратегической стабильности.
В МИД заявили о деградации ситуации в сфере стратегической стабильности
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания международного клуба «Валдай».

«В мировых делах продолжается накопление конфронтационности, ситуация в сфере международной безопасности и стратегической стабильности, к сожалению, деградирует», — заявил Рябков.

Ранее в Кремле выразили надежду на продолжение контактов с США по стратегической стабильности, несмотря на отказ Вашингтона от предложения президента России Владимира Путина продлить договор СНВ-III на год.

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