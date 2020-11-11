Политолог оценил отчёт разведки Чехии об угрозе третьей мировой войны

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Полина Полетаева
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с RT оценил отчёт чешской военной разведки за 2019 год, в котором говорится, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны.
Политолог оценил отчёт разведки Чехии об угрозе третьей мировой войны
  • Pixabay

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

«Здесь речь идёт как минимум о профессиональной деформации тех, кто составлял этот документ, или о задаче. То есть если у вас есть задача отработать какую-то тему, причём отработать так, чтобы никто не сказал: «Зачем вам выделяются деньги, раз вы не выявили на эту тему каких-то глобальных апокалиптических перспектив?» — заявил эксперт.

Он отметил, что «если бы в докладе было написано, что… воевать никто не хочет, то этот доклад не привлёк бы особого внимания».

«Хотя он и был бы гораздо более объективным, потому что воевать действительно никто не хочет», — сказал Бышок.

По его мнению, все «слишком сильно друг с другом связаны экономически, тем более США и Китай».

«С другой стороны, если войну трактовать так широко, как это делается сейчас, когда даже торговые ограничения называются «торговыми войнами»… если мы все сложности в отношениях между государствами и всё это называем «войной», то да, можно говорить, что мир стоит на пороге третьей или четвёртой мировой войны», — добавил Бышок.

Ранее, как сообщало РИА Новости, чешская разведка опубликовала отчёт, в котором говорится, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны.

По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии».

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