Помпео анонсировал отставку спецпредставителя США по Сирии

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри покинет свой пост в ноябре. 
Помпео анонсировал отставку спецпредставителя США по Сирии
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«Посол Джеймс Ф. Джеффри, проработавший почти два с половиной года специальным представителем по взаимодействию с Сирией и специальным посланником глобальной коалиции по борьбе с ИГ*, уйдёт в отставку в этом месяце», — сообщил он.

Помпео добавил, что обязанности спецпредставителя по Сирии будет выполнять помощник замгоссекретаря Джоэл Рейберн. При этом координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс будет назначен посланником США в коалиции по борьбе с ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил Марка Эспера с поста министра обороны Соединённых Штатов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить