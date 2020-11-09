Помпео анонсировал отставку спецпредставителя США по Сирии
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.
«Посол Джеймс Ф. Джеффри, проработавший почти два с половиной года специальным представителем по взаимодействию с Сирией и специальным посланником глобальной коалиции по борьбе с ИГ*, уйдёт в отставку в этом месяце», — сообщил он.
Помпео добавил, что обязанности спецпредставителя по Сирии будет выполнять помощник замгоссекретаря Джоэл Рейберн. При этом координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс будет назначен посланником США в коалиции по борьбе с ИГ.
Ранее президент США Дональд Трамп уволил Марка Эспера с поста министра обороны Соединённых Штатов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.