Помпео анонсировал отставку спецпредставителя США по Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри покинет свой пост в ноябре.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«Посол Джеймс Ф. Джеффри, проработавший почти два с половиной года специальным представителем по взаимодействию с Сирией и специальным посланником глобальной коалиции по борьбе с ИГ*, уйдёт в отставку в этом месяце», — сообщил он.

Помпео добавил, что обязанности спецпредставителя по Сирии будет выполнять помощник замгоссекретаря Джоэл Рейберн. При этом координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс будет назначен посланником США в коалиции по борьбе с ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил Марка Эспера с поста министра обороны Соединённых Штатов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.