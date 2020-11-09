ЕС введёт торговые меры против США

Евросоюз намерен с 10 ноября ввести пошлины против Соединённых Штатов в рамках спора во Всемирной торговой организации по Boeing.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«ЕС позже сегодня реализует свои права и введёт контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing», — приводит его слова РИА Новости.

Домбровскис уточнил, что речь идёт о пошлинах, меры вступят в силу 10 ноября.

США и ЕС в рамках торгового конфликта вокруг Boeing и Airbus, который продолжается с 2004 года, обвиняют друг друга в нарушении норм ВТО, а также предоставлении компаниям неразрешённых дотаций.

В середине августа еврокомиссар по торговле Фил Хоган отмечал, что ЕС активизирует работу с США для поиска решений образовавшихся торговых проблем.