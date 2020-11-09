ЕС введёт торговые меры против США
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- globallookpress.com
Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«ЕС позже сегодня реализует свои права и введёт контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing», — приводит его слова РИА Новости.
Домбровскис уточнил, что речь идёт о пошлинах, меры вступят в силу 10 ноября.
США и ЕС в рамках торгового конфликта вокруг Boeing и Airbus, который продолжается с 2004 года, обвиняют друг друга в нарушении норм ВТО, а также предоставлении компаниям неразрешённых дотаций.
В середине августа еврокомиссар по торговле Фил Хоган отмечал, что ЕС активизирует работу с США для поиска решений образовавшихся торговых проблем.