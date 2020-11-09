Сербия выполнит соглашение по Косову, несмотря на избрание Байдена

Спикер сербского парламента Ивица Дачич в эфире Радио Белград заявил, что власти Сербии выполнят Вашингтонское соглашение об экономической нормализации в Косове, заключённое при участии президента США Дональда Трампа, несмотря на избрание на пост главы государства Джо Байдена.

«Мы — серьёзное государство и будем работать над тем, что мы подписали. Будет ли какая-то другая сторона оспаривать подписанное? Возможно. Возможно, албанцы думают, что, если Байден победил, они не должны будут выполнять то, что написано в соглашении», — приводит РИА Новости его слова.

Дачич отметил, что все договорённости, заключённые официальным Белградом во время мандата Трампа, будут соблюдены во время нахождения Байдена на посту президента США.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США и поблагодарил Дональда Трампа за сотрудничество.