В Колумбии за сутки зафиксировали более 8 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
Общее число летальных исходов в стране увеличилось за сутки на 190 — до 32 595.
С момента начала пандемии в Колумбии выздоровели 1 029 082 пациентов с коронавирусом.
Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».