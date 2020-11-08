Во Франции за сутки выявлено более 40 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 40 169 — до 1 748 705.
- © REUTERS/Benoit Tessier
Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.
Отмечается, что за всё время скончались 40 169 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее парламент Франции одобрил продление чрезвычайного санитарного положения в стране.
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