В Италии выявили почти 40 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Италии выявили 39 811 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что является рекордным показателем для страны. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Reuters

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 902 490. За сутки в стране умерли 425 пациентов с коронавирусом, всего скончались 41 063 человека. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.