В Италии выявили почти 40 тысяч случаев коронавируса за сутки
В Италии выявили 39 811 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что является рекордным показателем для страны. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
- Reuters
Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 902 490.
За сутки в стране умерли 425 пациентов с коронавирусом, всего скончались 41 063 человека.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: