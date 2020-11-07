Премьер Камбоджи самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19

Премьер-министр Камбоджи Хан Сен самоизолировался после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что в связи с этим премьер не сможет принять участие в саммите АСЕАН. Страну на мероприятии, которое пройдёт в формате видеоконференции, представит заместитель премьера, министр экономики и финансов Аун Порн Монитрос.

По данным газеты Phnom Penh Post, премьер ушёл на самоизоляцию после встречи с Сияйрто 3 ноября, так как у главы МИД Венгрии выявили коронавирус.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится в самоизоляции.