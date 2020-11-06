В ЕК рассказали о планах организовать форум по Шенгену
- Reuters
Он отметил, что «Шенген — это одно из самых главных достижений ЕС».
«В наших интересах поддерживать его функционирование без какого-либо контроля на внутренних границах», — цитирует РИА Новости представителя ЕК.
Он рассказал, что «до декабря Еврокомиссия намерена организовать форум по Шенгену, в котором примут участие депутаты Европарламента, представители министерств внутренних дел, национальные власти».
По его словам, в ходе форума «будут определены ориентации для реформы, реализации стратегии нового, более сильного Шенгена».