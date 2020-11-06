В ЕК рассказали о планах организовать форум по Шенгену

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Официальный представитель Европейской комиссии на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что до декабря ЕК намерена организовать форум по Шенгену.
В ЕК рассказали о планах организовать форум по Шенгену
  • Reuters

Он отметил, что «Шенген — это одно из самых главных достижений ЕС».

«В наших интересах поддерживать его функционирование без какого-либо контроля на внутренних границах», — цитирует РИА Новости представителя ЕК.

Он рассказал, что «до декабря Еврокомиссия намерена организовать форум по Шенгену, в котором примут участие депутаты Европарламента, представители министерств внутренних дел, национальные власти».

По его словам, в ходе форума «будут определены ориентации для реформы, реализации стратегии нового, более сильного Шенгена». 

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