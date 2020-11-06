В Румынии вводят комендантский час из-за коронавируса

Власти Румынии из-за распространения COVID-19 с 9 ноября на 30 дней вводят комендантский час. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение запретить передвижение граждан в период с 23:00 — 5:00 (00:00 — 06:00 мск. — RT)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в указанный период могут работать аптеки, заправки и «экономические агенты», которые осуществляют доставку товаров на дом.

«Меры будут действовать на протяжении 30 дней, затем будет решено, в зависимости от ситуации, продлить их, отменить или внести поправки», — добавили в правительстве.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране с 7 по 30 ноября вводится всеобщий карантин из-за COVID-19.