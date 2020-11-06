Некоторые телеканалы США прервали эфир с выступлением Трампа

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Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления лидера США Дональда Трампа из Белого дома о выборах главы государства.
Некоторые телеканалы США прервали эфир с выступлением Трампа
  • Reuters

Как сообщает USA Today, MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC остановили прямую трансляцию выступления Трампа, в котором он заявлял о попытке противников «украсть выборы», а также отмечал множество нарушений и утверждал, что после подсчёта голосов выиграет выборы.

Сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC заявил, что «неизвестно ни о незаконных голосах, ни о победе Трампа».

Ведущие ABC и NBC также отметили, что Трамп делал «бездоказательные» заявления.

Ранее Трамп сообщил, что выиграл выборы президента с законно поданными голосами.

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