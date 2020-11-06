В США проверяют использование штабом Трампа Белого дома в своих целях

Офис спецпрокурора инициировал расследование фактов использования штабом президента США Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании. Об этом сообщил член Палаты представителей, демократ Билл Паскрелл.

«Офис спецпрокурора сообщил мне сегодня, что они проводят расследование использования кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для вечеринки в нарушение закона Хэтча», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о своей победе на выборах при подсчёте «законных голосов».

Кроме того, американский лидер призвал «остановить мошенничество» на выборах главы государства.