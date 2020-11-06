В Пентагоне опровергли сообщение о планах Эспера уйти в отставку

В Пентагоне опровергли появившееся в NBC сообщение о якобы желании главы оборонного ведомства Марка Эспера уйти в отставку. Об этом заявил представитель американского Минобороны Джонатан Хоффман.

«Репортаж NBC во многом неточен и вводит в заблуждение. Хочу прояснить, что у министра обороны Эспера нет планов уйти в отставку, а также его не просили подать заявление об отставке», — написал он в Twitter.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на данные трёх источников в Пентагоне сообщил, что Эспер подготовил письмо с прошением об отставке.

В сентябре канал также заявлял, что американский президент Дональд Трамп недоволен Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны.