Округ Питтсбурга в Пенсильвании приостановил подсчёт голосов на время

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Округ Аллегени в Пенсильвании, где расположен крупнейший город Питтсбург, приостановил подсчёт голосов на выборах президента США до пятницы, 6 ноября.
Округ Питтсбурга в Пенсильвании приостановил подсчёт голосов на время
  • Reuters

«Не забывайте, что примерно 29 тыс. из этих (бюллетеней. — RT) не могут быть подсчитаны до завтра из-за распоряжения суда, но есть ещё 5—6 тыс., которые не удалось отсканировать, и их также не считают сегодня», — написала в Twitter член избирательной комиссии округа Бетани Халлэм.

По её словам, республиканцы в законодательном собрании Пенсильвании не разрешили подсчитывать голоса заранее до 7 утра дня выборов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу кандидат от демократов Джо Байден.

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