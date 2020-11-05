Штаб Байдена оценил иски Трампа по поводу выборов

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали намерение штаба действующего американского лидера Дональда Трампа подать к ряду штатов иски, касающиеся президентских выборов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника штаба Байдена адвоката Боба Бауэра.

«Иски несостоятельны. Они нацелены на то, чтобы предоставить кампании Трампа возможность отстаивать позицию о том, что подсчёт голосов должен быть остановлен. Он не будет остановлен», — сказал адвокат.

Также юрист добавил, что команда Трампа не рассчитывает, что эти иски должны иметь обоснованность.

«Это не цель. Цель не в том, чтобы подать добросовестные иски в суд. А в том, чтобы дать им возможность делать ложные утверждения относительно того, что происходит в электоральном процессе», — добавил адвокат.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу Байден, «за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата».