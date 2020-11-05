Штаб Байдена оценил иски Трампа по поводу выборов

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В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали намерение штаба действующего американского лидера Дональда Трампа подать к ряду штатов иски, касающиеся президентских выборов.
Штаб Байдена оценил иски Трампа по поводу выборов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника штаба Байдена адвоката Боба Бауэра.

«Иски несостоятельны. Они нацелены на то, чтобы предоставить кампании Трампа возможность отстаивать позицию о том, что подсчёт голосов должен быть остановлен. Он не будет остановлен», — сказал адвокат.

Также юрист добавил, что команда Трампа не рассчитывает, что эти иски должны иметь обоснованность.

«Это не цель. Цель не в том, чтобы подать добросовестные иски в суд. А в том, чтобы дать им возможность делать ложные утверждения относительно того, что происходит в электоральном процессе», — добавил адвокат.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу Байден, «за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата».

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