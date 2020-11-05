Штаб Байдена оценил иски Трампа по поводу выборов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника штаба Байдена адвоката Боба Бауэра.
«Иски несостоятельны. Они нацелены на то, чтобы предоставить кампании Трампа возможность отстаивать позицию о том, что подсчёт голосов должен быть остановлен. Он не будет остановлен», — сказал адвокат.
Также юрист добавил, что команда Трампа не рассчитывает, что эти иски должны иметь обоснованность.
«Это не цель. Цель не в том, чтобы подать добросовестные иски в суд. А в том, чтобы дать им возможность делать ложные утверждения относительно того, что происходит в электоральном процессе», — добавил адвокат.
Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу Байден, «за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата».