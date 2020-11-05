Восемь задержанных в связи с терактом в Вене были судимы ранее

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что восемь задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту были ранее судимы.

«Что касается задержанных, четверо из них уже были осуждены за преступления террористического характера, двое были осуждены за различные преступления насильственного характера и ещё двое в прошлом были осуждены в Линце за попытку совершить убийство в защиту чести», — приводит РИА Новости слова главы МИД Австрии.

В данный момент полиция Австрии задержала 15 подозреваемых в связи с терактом в Вене.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер рассказал о совместной работе с Федеральным бюро расследований (ФБР) США по поводу теракта в Вене, в результате которого погибли четыре человека.