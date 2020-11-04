Маас повторно уходит на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас во второй раз уходит на карантин из-за выявления коронавирусной инфекции у члена иностранной делегации, с которым он встречался, сообщили в пресс-службе германского внешнеполитического ведомства.
Маас повторно уходит на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19
  • Reuters

«После встречи вечером в понедельник с министром иностранных дел Маасом и госминистром (по делам Европы Михаэлем. — RT) Ротом у участника от иностранной делегации был диагностирован COVID-19. МИД был сегодня проинформирован об этом», — говорится в заявлении.

Все участники встречи отправились на карантин, добавили в министерстве.

Маас проведёт новый карантин у себя дома.

Результат его первого теста на коронавирус был отрицательный.

В конце сентября Маас уходил на карантин после того, как коронавирусная инфекция подтвердилась у одного из членов его окружения.

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