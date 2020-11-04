Маас повторно уходит на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19
- Reuters
«После встречи вечером в понедельник с министром иностранных дел Маасом и госминистром (по делам Европы Михаэлем. — RT) Ротом у участника от иностранной делегации был диагностирован COVID-19. МИД был сегодня проинформирован об этом», — говорится в заявлении.
Все участники встречи отправились на карантин, добавили в министерстве.
Маас проведёт новый карантин у себя дома.
Результат его первого теста на коронавирус был отрицательный.
В конце сентября Маас уходил на карантин после того, как коронавирусная инфекция подтвердилась у одного из членов его окружения.