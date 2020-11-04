В Италии за сутки зафиксировали более 30 тысяч случаев коронавируса

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Итальянские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 30 550 новых случаев заболевания коронавирусом, передаёт ANSA. Это примерно на 2 тыс. больше по сравнению с предыдущим днём.
В Италии за сутки зафиксировали более 30 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

За сутки от осложнений вследствие коронавирусной инфекции умерли 352 человека, всего с начала пандемии — 39 764.

Ранее в Риме прошла акция протеста из-за введения комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией. 

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