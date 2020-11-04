Премьер Словакии ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
- Reuters
«Правила должны быть одинаковыми для всех. Поскольку, как выяснилось, я был в контакте со сдавшим положительный тест на коронавирус, сообщаю об уходе на домашний карантин», — цитирует Матовича Teraz.sk.
Ранее стало известно, что министр финансов Израиля Исраэль Кац уходит на карантин, после того как у его охранника выявили коронавирус.
2 ноября у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии подтвердилась коронавирусная инфекция.