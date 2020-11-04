Премьер Словакии ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

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Премьер-министр Словакии Игорь Матович ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.
Премьер Словакии ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
  • Reuters

«Правила должны быть одинаковыми для всех. Поскольку, как выяснилось, я был в контакте со сдавшим положительный тест на коронавирус, сообщаю об уходе на домашний карантин», — цитирует Матовича Teraz.sk.

Ранее стало известно, что министр финансов Израиля Исраэль Кац уходит на карантин, после того как у его охранника выявили коронавирус.

2 ноября у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии подтвердилась коронавирусная инфекция.

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