В бундестаге заявили о неготовности Германии к переизбранию Трампа

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Германия не готова к ещё четырём годам президентства Дональда Трампа в США, это стало бы серьёзным вызовом для ФРГ. Об этом заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
В бундестаге заявили о неготовности Германии к переизбранию Трампа
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Германия не настроена на то, чтобы ещё четыре года работать с Трампом. Вторая победа на выборах бросит нам серьёзный вызов, такой, к которому мы ещё не готовы», — написал парламентарий в Twitter.

По его словам, многие ожидали, что кандидат в президенты Джо Байден одержит уверенную победу на выборах.

«Этот сценарий сейчас не актуален. Шансы 50 на 50. Это сюрприз», — добавил он.

Кроме того, он отметил, что независимо от того, кто станет президентом, проблемы в трансатлантических отношениях останутся прежними.

Ранее в МИД России заявили, что США продолжат мешать проекту «Северный поток — 2» вне зависимости от результатов выборов.

Как отмечали в ведомстве, США делят «энергетический пирог Европы», ссылаясь на то, что она уязвима перед Россией. 

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