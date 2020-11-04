В бундестаге заявили о неготовности Германии к переизбранию Трампа

Германия не готова к ещё четырём годам президентства Дональда Трампа в США, это стало бы серьёзным вызовом для ФРГ. Об этом заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

«Германия не настроена на то, чтобы ещё четыре года работать с Трампом. Вторая победа на выборах бросит нам серьёзный вызов, такой, к которому мы ещё не готовы», — написал парламентарий в Twitter.

Deutschland ist nicht darauf eingestellt, vier weitere Jahre mit #Trump zu arbeiten. Ein zweiter Wahlsieg würde uns fundamental fordern, auf eine Weise auf die wir noch nicht vorbereitet sind. #Election2020#ElectionNight — Norbert Röttgen (@n_roettgen) November 4, 2020

По его словам, многие ожидали, что кандидат в президенты Джо Байден одержит уверенную победу на выборах.

«Этот сценарий сейчас не актуален. Шансы 50 на 50. Это сюрприз», — добавил он.

Кроме того, он отметил, что независимо от того, кто станет президентом, проблемы в трансатлантических отношениях останутся прежними.

Ранее в МИД России заявили, что США продолжат мешать проекту «Северный поток — 2» вне зависимости от результатов выборов.

Как отмечали в ведомстве, США делят «энергетический пирог Европы», ссылаясь на то, что она уязвима перед Россией.