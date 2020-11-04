В Польше за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса

В Польше за сутки выявили 24 692 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Reuters

Отмечается, что всего в стране выявили 439 536 случаев коронавируса. Всего скончались 6475 пациентов с COVID-19. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.