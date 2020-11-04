В Польше за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса
В Польше за сутки выявили 24 692 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
- Reuters
Отмечается, что всего в стране выявили 439 536 случаев коронавируса.
Всего скончались 6475 пациентов с COVID-19.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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