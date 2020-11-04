Полиция Сиэтла сообщила о задержании восьми человек
- Reuters
Как уточняется в сообщении, задержанные мешали пешеходам, чинили препятствия движению, также был зафиксирован случай нападения на полицейского.
Об этом говорится в официальном Twitter полиции.
Также сообщается о двух маршах в городе.
По данным полиции, пострадавших нет.
Как пишет Associated Press, сотни людей участвуют в маршах против действующего президента США Дональда Трампа в Портленде, Орегоне и Сиэтле.
Отмечается, что около тысячи демонстрантов собрались недалеко от Белого дома в Вашингтоне.