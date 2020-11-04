Полиция Сиэтла сообщила о задержании восьми человек

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В Сиэтле в день выборов президента США полиция задержала восемь человек.
Полиция Сиэтла сообщила о задержании восьми человек
  • Reuters

Как уточняется в сообщении, задержанные мешали пешеходам, чинили препятствия движению, также был зафиксирован случай нападения на полицейского.

Об этом говорится в официальном Twitter полиции.

Также сообщается о двух маршах в городе.

По данным полиции, пострадавших нет.

Как пишет Associated Press, сотни людей участвуют в маршах против действующего президента США Дональда Трампа в Портленде, Орегоне и Сиэтле.

Отмечается, что около тысячи демонстрантов собрались недалеко от Белого дома в Вашингтоне.

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