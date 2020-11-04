Трамп опередил Байдена на выборах в штате Огайо

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп опередил оппонента от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в штате Огайо после подсчёта 78% голосов.
Трамп опередил Байдена на выборах в штате Огайо
  • Reuters

Об этом сообщил Fox News

Трамп набирает 51,9% голосов.

В свою очередь у Байдена — 46,8%.

Ранее Байден по итогам подсчёта 21% бюллетеней в штате Огайо набирал 63,4% голосов

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