При стрельбе в Неваде погибли четыре человека

В результате стрельбы в городе Хендерсон в американском штате Невада погибли четыре человека, один ранен.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что поводом для вызова полиции стал звонок человека, сообщившего о вероятной стрельбе в многоквартирном доме в Хендерсоне.

Полицейские обнаружили тела трёх человек, один из которых — подозреваемый. Последний умер от полученных ранений в автомобиле на парковке около дома.

Позднее была обнаружена ещё одна жертва перестрелки. Ещё один человек с огнестрельными ранениями доставлен в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона семь человек, включая четверых детей, пострадали в результате стрельбы.