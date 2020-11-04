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В Вашингтоне произошла потасовка между активистами и полицией

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В Вашингтоне на улице Кей в двух кварталах от Белого дома произошла потасовка между активистами и полицейскими. Об этом сообщило РИА Новости.
В Вашингтоне произошла потасовка между активистами и полицией
  • Reuters

Отмечается, что полицейские пытались оттеснить собравшуюся на улице толпу, произошла небольшая потасовка.

Через 30 минут на место прибыло подкрепление полиции и произошла ещё одна потасовка. Полиция смогла оттеснить собравшихся на несколько десятков метров, часть активистов разошлась.

Также полицейские окружили грузовик активистов с музыкальным оборудованием.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне активисты перекрыли улицу возле Белого дома.

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