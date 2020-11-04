В Вашингтоне произошла потасовка между активистами и полицией

В Вашингтоне на улице Кей в двух кварталах от Белого дома произошла потасовка между активистами и полицейскими. Об этом сообщило РИА Новости.

Reuters

Отмечается, что полицейские пытались оттеснить собравшуюся на улице толпу, произошла небольшая потасовка. Через 30 минут на место прибыло подкрепление полиции и произошла ещё одна потасовка. Полиция смогла оттеснить собравшихся на несколько десятков метров, часть активистов разошлась. Также полицейские окружили грузовик активистов с музыкальным оборудованием. Ранее сообщалось, что в Вашингтоне активисты перекрыли улицу возле Белого дома.