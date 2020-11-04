Число случаев коронавируса в мире за неделю возросло на 3,3 млн

В мире общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за неделю выросло на рекордные 3,3 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

«За последнюю неделю поступили сообщения более чем о 3,3 млн новых случаев [заболевания]», — цитирует ТАСС информационный бюллетень ВОЗ.

Согласно данным организации, по состоянию на 1 ноября в мире всего было зафиксировано около 46 млн случаев заболевания и 1,2 млн летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Прошлый антирекорд по заболеваемости за неделю был зафиксирован с 19 по 25 октября, когда было выявлено более 2,8 млн случаев коронавируса.