Число случаев коронавируса в мире за неделю возросло на 3,3 млн
- Reuters
«За последнюю неделю поступили сообщения более чем о 3,3 млн новых случаев [заболевания]», — цитирует ТАСС информационный бюллетень ВОЗ.
Согласно данным организации, по состоянию на 1 ноября в мире всего было зафиксировано около 46 млн случаев заболевания и 1,2 млн летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Прошлый антирекорд по заболеваемости за неделю был зафиксирован с 19 по 25 октября, когда было выявлено более 2,8 млн случаев коронавируса.