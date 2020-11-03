Проживающие в Вене россияне рассказали о ситуации в городе

Проживающие в Вене россияне рассказали, что происходит на улицах города после теракта.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ситуация очень напряжённая, есть психологическая неуверенность», — рассказала Татьяна.

По её словам, ей повезло находиться в безопасном месте в вечер теракта. Но она рассказала, что её знакомая, учительница, была в ресторане в районе, где было совершено нападение.

«Очевидцем не был, но проезжал рядом, слышал выстрелы... Живу рядом с центром, но что там, пока не знаю, не выходил ещё. Я бы не сказал, что общество прямо сильно напугано, по большей части вчера была непонятная ситуация... Не думаю, что сейчас какая-то большая паника. Были, конечно, те, кто бежал от стрельбы», — поделился Евгений.

Ранее стало известно, что семь человек, получивших ранения при стрельбе в Вене, находятся в критическом состоянии.