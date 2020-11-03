В Госдуме назвали чудовищным преступлением атаку в Вене

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал мнение, что террористы не случайно выбрали целью своих атак именно Вену.

Об этом Антон Морозов рассказал в беседе с Life.ru.

«Это, конечно, чудовищное преступление. Австрия — одна из самых обеспеченных стран с самым высоким уровнем жизни населения, поэтому то, что террористы решили нанести удар в самое сердце Европы, — это, конечно, символично. Таким образом, можно считать, что они объявили войну не только Франции, но и всей Европе и будут стремиться к тому, чтобы навязать в Европе свои порядки», — заявил депутат.

Морозов считает, что все страны должны объединить силы в борьбе с глобальными проблемами современности.

«И данный случай показывает ещё раз, что сейчас не время для политических разногласий внутри Европы. И между Россией, Европой, Америкой. Можно усилить меры по борьбе с современными вызовами — это и терроризм, и пандемия, и нищета, и прочие вопросы развития в глобальном масштабе. Поэтому здесь очень важно объединить мнения реализации коллективных усилий», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии объявило в стране трёхдневный траур в связи с терактом в Вене.