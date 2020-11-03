Премьер Испании выразил солидарность Австрии из-за нападений в Вене

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку австрийцам в связи с нападениями в Вене.

«Следим за информацией, которая поступает из Вены тяжёлой ночью в связи с новым бессмысленным нападением. Ненависть не сломит наше общество. Европа останется твёрдой перед лицом терроризма. Выражаю нашу любовь семьям жертв и солидарность с австрийским народом», — написал Санчес в Twitter.

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападения в Вене и выразил поддержку Австрии.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, устроенной в Вене неизвестными, в больницы попали 15 человек.