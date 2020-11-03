Полиция Вены: террористы вели стрельбу в шести разных местах

Премьер Испании выразил солидарность Австрии из-за нападений в Вене

Короткая ссылка
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку австрийцам в связи с нападениями в Вене.
Премьер Испании выразил солидарность Австрии из-за нападений в Вене
  • Reuters

«Следим за информацией, которая поступает из Вены тяжёлой ночью в связи с новым бессмысленным нападением. Ненависть не сломит наше общество. Европа останется твёрдой перед лицом терроризма. Выражаю нашу любовь семьям жертв и солидарность с австрийским народом», — написал Санчес в Twitter.

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападения в Вене и выразил поддержку Австрии.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, устроенной в Вене неизвестными, в больницы попали 15 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить