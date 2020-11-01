В Чехии выявлен рекордный за неделю уровень смертности от коронавируса
- Reuters
В Чехии за неделю скончались 1174 заболевших коронавирусом, таким образом, показатель смертности в стране в пересчёте на 100 тыс. населения за семь дней составил 11,02.
Страна вышла на первое место по этому показателю в мире, обогнав Андорру, где за неделю скончались шесть человек и показатель смертности в пересчёте на 100 тыс. населения за семь дней составил 7,88.
В число стран с наибольшим уровнем смертности от COVID-19 за неделю также вошли Бельгия (6,81), Армения (6,19) и Черногория (6,11).
По уровню смертности среди пациентов с коронавирусом за всё время пандемии Чехия занимает 30-е место в мире в пересчёте на 100 тыс. населения.
Ранее сообщалось, что Бельгия стала страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе.