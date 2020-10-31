В Италии выявили более 31 тысячи случаев коронавируса за сутки
В Италии выявили 31 758 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
- © Ddp Images/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Отмечается, что всего в Италии выявили 679 430 случаев COVID-19.
За последние сутки скончались 297 пациентов с коронавирусом, всего умерли 38 618 человек.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»