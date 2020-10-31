В Италии выявили более 31 тысячи случаев коронавируса за сутки

В Италии выявили 31 758 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что всего в Италии выявили 679 430 случаев COVID-19. За последние сутки скончались 297 пациентов с коронавирусом, всего умерли 38 618 человек. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.