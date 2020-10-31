В КНР за сутки выявили 33 активных и 38 бессимптомных случаев COVID-19

В Китае за сутки выявили 33 активных и 38 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Шанхае, Тяньцзине, Сычуани, Чжэцзяне, Гуандуне, Хэбэе, Внутренней Монголии, Хунани, Юньнани и Синьцзяне.

В настоящее время в Китае подтверждено 299 случаев коронавируса, в том числе два тяжёлых.

Ещё 13 280 человек остаётся под медицинским наблюдением.

Всего за время пандемии в КНР выявили 85 973 случаев COVID-19.

Ранее в Китае заявили о клинических испытаниях 13 вакцин от COVID-19, четыре из которых находятся на третьей стадии исследований.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае.